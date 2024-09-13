В СКР сообщили об аресте имущества директора парка «Патриот» Ахмедова

На имущество директора парка «Патриот» в Подмосковье Вячеслава Ахмедова и замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны РФ Владимира Шестерова наложен арест, заявила представитель Следственного комитета России Светлана Петренко, сообщает РИА Новости.

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По её словам, общая сумма арестованного имущества превышает 60 миллионов рублей.

Ахмедов и Шестеров обвиняются в хищении бюджетных средств, выделенных на строительство и работу парка «Патриот».

Ранее СК арестовал директора парка «Патриот» Ахмедова, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Михаил Воскресенский//РИА Новости
ТЕГИ:ХищенияИмуществоАрестСледственный Комитет Рф

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