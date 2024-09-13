В СКР сообщили об аресте имущества директора парка «Патриот» Ахмедова
На имущество директора парка «Патриот» в Подмосковье Вячеслава Ахмедова и замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны РФ Владимира Шестерова наложен арест, заявила представитель Следственного комитета России Светлана Петренко, сообщает РИА Новости.
По её словам, общая сумма арестованного имущества превышает 60 миллионов рублей.
Ахмедов и Шестеров обвиняются в хищении бюджетных средств, выделенных на строительство и работу парка «Патриот».
Ранее СК арестовал директора парка «Патриот» Ахмедова, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru