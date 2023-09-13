В скором времени заработает интернет-ресурс психологической помощи школьникам
В России в ближайшее время начнет работа интернет-портал, который предоставит школьникам доступ к онлайн-консультациям профессиональных психологов, сообщает ТАСС со ссылкой на первого заместителя министра просвещения Александра Бугаева.
Он указал на важность системы школьных психологов и заявил об огромном уважении к их работе. Как заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, разработка комплексной системы ведется совместно с Московским государственным психолого-педагогическим университетом.
Отмечается, что задачей школьных психологов является постоянное внимание к учащимся, их родителям и удовлетворение их потребностей и запросов.
Ранее психолог посоветовала россиянам начинать подготовку ребенка к школе в пять лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru