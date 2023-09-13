В скором времени заработает интернет-ресурс психологической помощи школьникам

Он указал на важность системы школьных психологов и заявил об огромном уважении к их работе. Как заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, разработка комплексной системы ведется совместно с Московским государственным психолого-педагогическим университетом.

Отмечается, что задачей школьных психологов является постоянное внимание к учащимся, их родителям и удовлетворение их потребностей и запросов.

Ранее психолог посоветовала россиянам начинать подготовку ребенка к школе в пять лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

