В Сколково обвинили курящих россиян в бюджетных расходах

18 января 202015:43

Отказ россиян от курения поможет сократить государственные расходы на здравоохранение на 7,9 процента в год. Такие выводы содержатся в исследовании, проведенном Центром развития здравоохранения Московской школы управления «Сколково», сообщает ТАСС.

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Согласно опубликованным данным, ежегодные траты системы здравоохранения на курильщиков составляют более 1,3 триллиона рублей или 18,7 миллиарда долларов. Для сравнения указывается, что в Израиле и Канаде аналогичные расходы ниже.

О методах подсчета бюджетных трат на курильщиков не сообщается.

Информация о доходах от продажи табачных изделий в РФ в официальной прессе не публикуется.

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