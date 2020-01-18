В Сколково обвинили курящих россиян в бюджетных расходах
Отказ россиян от курения поможет сократить государственные расходы на здравоохранение на 7,9 процента в год. Такие выводы содержатся в исследовании, проведенном Центром развития здравоохранения Московской школы управления «Сколково», сообщает ТАСС.
Согласно опубликованным данным, ежегодные траты системы здравоохранения на курильщиков составляют более 1,3 триллиона рублей или 18,7 миллиарда долларов. Для сравнения указывается, что в Израиле и Канаде аналогичные расходы ниже.
О методах подсчета бюджетных трат на курильщиков не сообщается.
Информация о доходах от продажи табачных изделий в РФ в официальной прессе не публикуется.
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