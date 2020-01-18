В Сколково обвинили курящих россиян в бюджетных расходах

Согласно опубликованным данным, ежегодные траты системы здравоохранения на курильщиков составляют более 1,3 триллиона рублей или 18,7 миллиарда долларов. Для сравнения указывается, что в Израиле и Канаде аналогичные расходы ниже.

О методах подсчета бюджетных трат на курильщиков не сообщается.

Информация о доходах от продажи табачных изделий в РФ в официальной прессе не публикуется.

