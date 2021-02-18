В СК считают свои действия в отношении Навального после госпитализации законными
Действия Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ после госпитализации в Омске оппозиционера Алексея Навального соответствовали всем внутриведомственным инструкциям, а также федеральным законам. Об этом сообщил руководитель управления Алексей Александров. Так он прокомментировал отмену судебного решения об отказе в жалобе на бездействие СК.
В понедельник, 15 февраля, Новосибирский областной суд отменил постановление нижестоящего суда и направил на новое рассмотрение жалобу, поданную юристом ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан в РФ иноагентом) Вячеслав Гимади. До этого Ленинский районный суд Новосибирска признал законным отказ в удовлетворении его жалобы на бездействие Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ в расследовании ситуации с госпитализацией Навального в Омске, сообщает РИА Новости.
«Мы считаем, что мы действовали в рамках закона, и наши действия соответствуют внутриведомственным инструкциям и федеральным законам», - заявил Александров, призвав дождаться решения суда в первой инстанции.
Алексея Навального 20 августа прошлого года госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. Врачи омской больницы назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Они также заявили, что ядов в крови и моче Навального они не обнаружили. При этом после перевозки политика на лечение в Германию, немецкие военные врачи нашли в анализах отравляющее вещество группы «Новичок». Об этом сообщило правительство этой страны.
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