Турецкий Denizbank перестал выдавать лиры с карт

По данным агентства, банкоматы банка при попытке снятия денег сообщают об ошибке и возвращают карту.

Отмечается, что Halkbank, Ziraat bankasi и VakifBank продолжают без проблем выдавать лиры с российских карт «Мир».

На прошлой неделе Управление по иностранным делам Министерства финансов США объявило, что оно поставило платежную систему «Мир» под наблюдение и готово ввести санкции против тех, кто способствует распространению использования российской платежной системы «Мир» за пределами России. В администрации крупнейшего частного банка Турции по размеру активов заявили, что оценили заявление американского Минфина и приостановили использование системы.

