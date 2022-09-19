Турецкий Denizbank перестал выдавать лиры с карт
Частный банк Denizbank перестал выдавать турецкие лиры с банковских карт российской платежной системы «Мир». Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, банкоматы банка при попытке снятия денег сообщают об ошибке и возвращают карту.
Отмечается, что Halkbank, Ziraat bankasi и VakifBank продолжают без проблем выдавать лиры с российских карт «Мир».
На прошлой неделе Управление по иностранным делам Министерства финансов США объявило, что оно поставило платежную систему «Мир» под наблюдение и готово ввести санкции против тех, кто способствует распространению использования российской платежной системы «Мир» за пределами России. В администрации крупнейшего частного банка Турции по размеру активов заявили, что оценили заявление американского Минфина и приостановили использование системы.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,5 млн+49 488 / сут.
Умерли
386 тыс.+95 / сут.
Выздоровели
19,4 млн+38 595 / сут.
- Турецкий Denizbank перестал выдавать лиры с карт
- Киргизия и Таджикистан подписали протокол о мирном урегулировании конфликта
- Гроб с телом Елизаветы II опущен в королевскую усыпальницу
- Игроки «Манчестер Юнайтед» отравились в Молдавии во время поездки на матч ЛЕ
- Глава СПЧ Фадеев раскритиковал критикующих спецоперацию деятелей культуры
- В Воронеже арестовали напавшего на росгвардейцев мужчину
- В Саратове в ДТП с маршруткой пострадали 15 человек
- СМИ: болгарский суд разрешил экстрадировать в США россиянина Клостера
- Аналитик спрогнозировал скачок цен на газ в Европе в феврале
- Итальянский журналист предсказал Евросоюзу хлебный бунт
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru