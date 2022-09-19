Турецкий Denizbank перестал выдавать лиры с карт

Частный банк Denizbank перестал выдавать турецкие лиры с банковских карт российской платежной системы «Мир». Об этом сообщает ТАСС.

Турция проверяет информацию о санкциях против ее банков за сотрудничество с РФ

По данным агентства, банкоматы банка при попытке снятия денег сообщают об ошибке и возвращают карту.

Отмечается, что Halkbank, Ziraat bankasi и VakifBank продолжают без проблем выдавать лиры с российских карт «Мир».

На прошлой неделе Управление по иностранным делам Министерства финансов США объявило, что оно поставило платежную систему «Мир» под наблюдение и готово ввести санкции против тех, кто способствует распространению использования российской платежной системы «Мир» за пределами России. В администрации крупнейшего частного банка Турции по размеру активов заявили, что оценили заявление американского Минфина и приостановили использование системы.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Галайда Екатерина, НСН
ТЕГИ:Банковские КартыТурция
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры