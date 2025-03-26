В Системе быстрых платежей произошел сбой
26 марта 202511:06
Сбой произошёл в Системе быстрых платежей (СБП), следует из данных сервиса Downdetector.su.
Пользователи жалуются, что уже около часа не работают переводы. Также недоступна и оплата по СБП.
С 9:00 до 11:00 количество жалоб на проблему увеличилось до 1600.
Ранее стало известно, что масштабной хакерской атаке подверглась компания «Лукойл», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru