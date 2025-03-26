В Системе быстрых платежей произошел сбой

Сбой произошёл в Системе быстрых платежей (СБП), следует из данных сервиса Downdetector.su.

Пользователи жалуются, что уже около часа не работают переводы. Также недоступна и оплата по СБП.

В России произошел сбой в работе интернет-сервисов

С 9:00 до 11:00 количество жалоб на проблему увеличилось до 1600.

Ранее стало известно, что масштабной хакерской атаке подверглась компания «Лукойл», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости
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