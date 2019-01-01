«Синие ведерки»: Теперь за грязные номера будут штрафовать всех

«Среди московских водителей такая история была одно время популярна, когда на автомойках предлагали закрыть пакетом номера, для того, чтобы грязь не смыть. Уловка эта уходит в небытие, потому что весь автомобиль должен быть грязным, либо весь – чистым. Если номер грязный, а автомобиль чистый, то это будет рассматриваться как умышленное действие. Это касается всех остальных подобных моментов, поэтому у автовладельцев остается ранняя весна, поздняя осень и зима, когда у нас на дорогах грязь, и умысел доказать сложно. А если грязный номер окажется на автомобиле летом, водителю будет несдобровать. А вот в ситуации, когда не было подобных разъяснений, было много коллизий. Кого-то лишали прав, а кого-то – нет», - вспомнил Шкуматов.

Есть в поправках в 12-ую главы КоАП и еще одно дополнение. Если водитель механически удалил символы на номере, подчистил или подкрасил буквы, то суды должны расценивать это как управление авто с подложными номерами. Наказанием за такое могло стать лишение водительских прав на срок до года.

