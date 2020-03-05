В Симферополе назначен новый замглавы администрации
5 марта 202022:57
Новым заместителем главы администрации столицы Крыма избран Владимир Осипенко. Об этом сообщает «КИА» со ссылкой на администрацию города.
Кандидатура Осипенко была утверждена депутатами по итогам внеочередной сессии Симферопольского городского совета.
По данным агентства, сферой ответственности Осипенко внутренняя и информационная политика, а также межнациональные отношения.
Ранее сообщалось, что власти Крыма обсуждают идею запуска аэроэкспресса из международного аэропорта Симферополя в Севастополь.
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