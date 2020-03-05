В Симферополе назначен новый замглавы администрации

Новым заместителем главы администрации столицы Крыма избран Владимир Осипенко. Об этом сообщает «КИА» со ссылкой на администрацию города.

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Кандидатура Осипенко была утверждена депутатами по итогам внеочередной сессии Симферопольского городского совета.

По данным агентства, сферой ответственности Осипенко внутренняя и информационная политика, а также межнациональные отношения.

Ранее сообщалось, что власти Крыма обсуждают идею запуска аэроэкспресса из международного аэропорта Симферополя в Севастополь.

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ФОТО: u.wikipedia.org
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