Между Симферополем и Севастополем могут запустить аэроэкспресс

11 февраля 202023:59

Власти Крыма обсуждают идею запуска аэроэкспресса из международного аэропорта Симферополя в Севастополь. Об этом сообщает КИА.

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По данным агентства, об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов по итогам заседания Совета министров республики. Как ожидается, введение аэроэкспресса облегчит отдых туристам.

Как пишет агентство, план действий уже обсужден с Минтрансом РФ и губернатором Севастополя Михаилом Развозжаевым.

По словам Аксенова, для реализации проекта необходима прокладка около 12-13 км железной дороги от аэропорта до действующей ж/д ветки. Глава республики также отметил возможность продления маршрута аэроэкспресса до Евпатории.


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ФОТО: РИА Новости
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