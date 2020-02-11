Между Симферополем и Севастополем могут запустить аэроэкспресс
Власти Крыма обсуждают идею запуска аэроэкспресса из международного аэропорта Симферополя в Севастополь. Об этом сообщает КИА.
По данным агентства, об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов по итогам заседания Совета министров республики. Как ожидается, введение аэроэкспресса облегчит отдых туристам.
Как пишет агентство, план действий уже обсужден с Минтрансом РФ и губернатором Севастополя Михаилом Развозжаевым.
По словам Аксенова, для реализации проекта необходима прокладка около 12-13 км железной дороги от аэропорта до действующей ж/д ветки. Глава республики также отметил возможность продления маршрута аэроэкспресса до Евпатории.
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