СМИ: Летевший из США в Китай самолет развернулся из-за забывчивости пилота

По данным телеканала, это произошло из-за того, что один из пилотов не взял свой паспорт. Самолет, на борту которого было 257 пассажиров и 13 членов экипажа, летел в Шанхай. Он развернулся через два часа после вылета.

В результате лайнер приземлился в Сан-Франциско, где уже был подготовлен новый экипаж. Пассажирам предоставили ваучеры на питание и компенсацию.

В итоге борт приземлился в Шанхае на шесть часов позже запланированного.

Ранее пилот российской авиакомпании подал сигнал об особо опасной инфекции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

