СМИ: Летевший из США в Китай самолет развернулся из-за забывчивости пилота
Американский авиалайнер компании United Airlines, который летел из Лос-Анджелеса в Китай, развернулся обратно, сообщает CNN.
По данным телеканала, это произошло из-за того, что один из пилотов не взял свой паспорт. Самолет, на борту которого было 257 пассажиров и 13 членов экипажа, летел в Шанхай. Он развернулся через два часа после вылета.
В результате лайнер приземлился в Сан-Франциско, где уже был подготовлен новый экипаж. Пассажирам предоставили ваучеры на питание и компенсацию.
В итоге борт приземлился в Шанхае на шесть часов позже запланированного.
Ранее пилот российской авиакомпании подал сигнал об особо опасной инфекции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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