В Сибири вырастят кедровый «Сад памяти»

Десять тысяч саженцев кедра были высажены сотрудниками лесничества Болотницкого района Новосибирской области сегодня, 8 мая, в рамках акции «Сад памяти». По задумке международной акции планируется высадить 27 миллионов деревьев в память о 27 миллионах погибших в годы Великой Отечественной войны.

«Через несколько лет эти саженцы подрастут и будут напоминать о моих дедушках, которым я посвятил свою посадку. Я обязательно буду сюда приезжать», - сказал участник акции Максим Калугин.

Начальник управления охраны, защиты и воспроизводства лесов Новосибирской области Алексей Булгаков отметил качественную работу людей, которые приняли участие в посадках.

«Я проверял сеянцы, они даже не вытаскиваются. Люди, видимо, действительно вкладывали всю свою душу», - пояснил он.

Координатор мероприятия Лариса Серова подчеркнула, что кедр был выбран для посадки в Сибири не случайно. Это дерево растет медленно, но живет от 300 до 500 лет, что символизирует долгую память о погибших.