В Сибири вырастят кедровый «Сад памяти»
Десять тысяч саженцев кедра были высажены сотрудниками лесничества Болотницкого района Новосибирской области сегодня, 8 мая, в рамках акции «Сад памяти». По задумке международной акции планируется высадить 27 миллионов деревьев в память о 27 миллионах погибших в годы Великой Отечественной войны.
«Через несколько лет эти саженцы подрастут и будут напоминать о моих дедушках, которым я посвятил свою посадку. Я обязательно буду сюда приезжать», - сказал участник акции Максим Калугин.
Начальник управления охраны, защиты и воспроизводства лесов Новосибирской области Алексей Булгаков отметил качественную работу людей, которые приняли участие в посадках.
«Я проверял сеянцы, они даже не вытаскиваются. Люди, видимо, действительно вкладывали всю свою душу», - пояснил он.
Координатор мероприятия Лариса Серова подчеркнула, что кедр был выбран для посадки в Сибири не случайно. Это дерево растет медленно, но живет от 300 до 500 лет, что символизирует долгую память о погибших.
Добавим, в преддверии 75-летней годовщины Дня Победы памятные высадки деревьев на землях лесного фонда Новосибирской области состоялись также в Сузунском, Татарском, Коченевском, Ордынском, Усть-Таркском, Карасукском, Кыштовском и Северном районах. Всего было высажено около 100 тысяч саженцев кедра, сосны и ели. В связи с эпидемиологической ситуацией в стране и регионе акции прошли без участия общественности. Высадки деревьев производили сотрудники министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области и лесного хозяйства с соблюдением мер безопасности.
Также в соцсетях продолжается флешмоб #СадПамятиДома, где люди публикуют фото и видео с рисунками, поделками и посаженными на участках деревьями.
Вся актуальная информация об акции на официальном сайте – садпамяти2020.рф.
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