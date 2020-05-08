В Сибири вырастят кедровый «Сад памяти»

Десять тысяч саженцев кедра были высажены сотрудниками лесничества Болотницкого района Новосибирской области сегодня, 8 мая, в рамках акции «Сад памяти». По задумке международной акции планируется высадить 27 миллионов деревьев в память о 27 миллионах погибших в годы Великой Отечественной войны.

«Через несколько лет эти саженцы подрастут и будут напоминать о моих дедушках, которым я посвятил свою посадку. Я обязательно буду сюда приезжать», - сказал участник акции Максим Калугин.

Начальник управления охраны, защиты и воспроизводства лесов Новосибирской области Алексей Булгаков отметил качественную работу людей, которые приняли участие в посадках.

«Я проверял сеянцы, они даже не вытаскиваются. Люди, видимо, действительно вкладывали всю свою душу», - пояснил он.

Координатор мероприятия Лариса Серова подчеркнула, что кедр был выбран для посадки в Сибири не случайно. Это дерево растет медленно, но живет от 300 до 500 лет, что символизирует долгую память о погибших.

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Добавим, в преддверии 75-летней годовщины Дня Победы памятные высадки деревьев на землях лесного фонда Новосибирской области состоялись также в Сузунском, Татарском, Коченевском, Ордынском, Усть-Таркском, Карасукском, Кыштовском и Северном районах. Всего было высажено около 100 тысяч саженцев кедра, сосны и ели. В связи с эпидемиологической ситуацией в стране и регионе акции прошли без участия общественности. Высадки деревьев производили сотрудники министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области и лесного хозяйства с соблюдением мер безопасности.

Также в соцсетях продолжается флешмоб #СадПамятиДома, где люди публикуют фото и видео с рисунками, поделками и посаженными на участках деревьями.

Вся актуальная информация об акции на официальном сайте – садпамяти2020.рф.

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ФОТО: пресс-служба Новосибирского представительства акции
ТЕГИ:АкцииВеликая Отечественная ВойнаПриродаНовосибирская Область
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