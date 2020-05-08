В Новосибирске к танку и «Катюше» установили пушку в честь Дня Победы
В канун Дня Победы в сквере микрорайона «Родники» по инициативе и при содействии депутата Законодательного Собрания Новосибирской области Ивана Сидоренко была установлена архитектурная композиция «Дивизионная пушка ЗИС-3».
Сквер, в котором установлена архитектурная композиция является любимым местом отдыха жителей микрорайона. В зеленой зоне, благоустраиваемой по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды», проведено освещение, оборудована крытая сцена, фонтан, установлены скамьи, посажены деревья и кустарники.
Кроме того, в сквере собираются ветераны микрорайонов «Родники», «Снегири», «Юбилейный» и поселка Северный, которые в силу преклонного возраста и здоровья уже не могут посещать районные и городские мероприятия. В День Победы они собираются в сквере, где традиционно проходят торжественные мероприятия с возложением цветов и минутой молчания. Здесь же в сквере завершается шествие «Марша потомков», идея проведения которого принадлежала Л.И. Сидоренко, а сегодня поддерживается действующими депутатами.
Также в сквере установлен закладной камень с капсулой потомкам, которую планируется вскрыть в год столетия начала Великой Отечественной войны - 22 июня 2041 года.
«В преддверии 75-летия Победы было решено поставить сначала временные, а потом постоянные сооружения, которые будут рассказывать подрастающему поколению, в первую очередь, о самых громких вехах Второй мировой войны. Памятники боевому оружию, с помощью которого ковалась победа, посвящены людям, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Они напоминают нам, ныне живущим, о той цене, что заплатила наша страна за мир на земле. Нынешнее поколение должно быть достойно памяти павших. Наш долг - свято чтить память тех, кто погиб, защищая мирную жизнь на Земле. Чтобы мы помнили и никогда не забывали тот подвиг, который совершили наши отцы и прадеды», - заявил депутат Заксобрания Новосибирской области Иван Сидоренко.
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