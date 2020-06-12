В Швеции придумали, как отказаться от сладкого

Паулун считает, что диета предполагает отказ на неделю даже от свежих фруктов и ягод. После этого можно вернуть их в рацион, сообщает Газета.ru.

Диетолог также советует избегать стресса, много двигаться и пить воду, высыпаться, ввести в рацион белковые продукты. По его мнению, все это позволит проще побороть зависимость от сладкого.

Ранее доктор медицинских наук, диетолог Алексей Ковальков в эфире НСН заявил, что зависимость от сахара у человека намного сильней, чем от героина.

«Мы съедаем от 600 грамм до 1,5 килограммов сахара в день. Всемирная организация здравоохранения ещё 10 лет назад давала рекомендации ограничить употребление сахара до 50 граммов в сутки. Есть такое понятие как углеводная зависимость, она аналогична наркотической зависимости, потому что процент людей, которые избавляются от этой зависимости хотя бы на год, составляет 5%. Героиновых наркоманов, которые удерживаются в течение года – 10%. То есть зависимость сильнее, чем при героине», - подчеркнул Ковальков.

