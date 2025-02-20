В швейцарской гвардии опровергли подготовку похорон папы римского

Подготовка к похоронам папы римского Франциска не ведется, сообщила газета Bild со ссылкой на представителя швейцарской гвардии.

В материале уточняется, что гвардия несет службу в обычном режиме, охрана понтифика выполняется в полном объеме.

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Ранее Bild на фоне ухудшения самочувствия папы римского сообщала, что его личная охрана в лице швейцарских гвардейцев репетирует похоронную церемонию на случай смерти понтифика.

Во вторник, 18 февраля, пресс-служба Святого Престола сообщала, что состояние Франциска, который был госпитализирован с легочной инфекцией, остается тяжелым. У него диагностирована двусторонняя пневмония, которая развивается на фоне полимикробной инфекции, связанной с бронхоэктатической болезнью и астматическим бронхитом, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
ТЕГИ:ПохороныПапа Римский Франциск

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