СМИ: Папа римский благословил Никаса Сафронова на создание картин для Ватикана

Народный художник РФ Никас Сафронов посетил Ватикан и встретился с папой римским Франциском, сообщил Telegram-канал Mash.

Личная аудиенция с понтификом прошла в библиотеке Апостольского дворца. Во время встречи художник получил благословение на создание личной коллекции полотен для Ватикана.

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Сафронов также подарил Франциску картину с Международной космической станции (МКС), на которой изображено первое место служения Хорхе Марио Бергольо (имя папы Франциска при рождении, - прим. НСН) в Буэнос-Айресе.

Картина с марта по сентябрь 2022 года находилась на МКС.

Ранее Сафронов в беседе с НСН рассказывал о переговорах с Ватиканом об организации выставки в базилике Сан-Хосе де Флорес в Буэнос-Айресе.

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ФОТО: РИА Новости / Саид Царнаев
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