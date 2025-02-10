СМИ: Папа римский благословил Никаса Сафронова на создание картин для Ватикана

Сафронов также подарил Франциску картину с Международной космической станции (МКС), на которой изображено первое место служения Хорхе Марио Бергольо (имя папы Франциска при рождении, - прим. НСН) в Буэнос-Айресе.

Картина с марта по сентябрь 2022 года находилась на МКС.

Ранее Сафронов в беседе с НСН рассказывал о переговорах с Ватиканом об организации выставки в базилике Сан-Хосе де Флорес в Буэнос-Айресе.

