«В шоу-бизнесе много!» Авраам Руссо призвал геев не скрывать ориентацию

Эстрадный певец и музыкант Авраам Руссо в пресс-центре НСН отметил, что в российском шоу-бизнесе полно людей нетрадиционной ориентации, которые скрывают это.

«В шоу-бизнесе людей нетрадиционной ориентации очень много. Я не против человека, мое дело – любить, дело Господа – судить. Мое мнение совпадает с тем, что написано в Библии. Если человек такой, он не должен это прятать. Мне нужна секунда, чтобы определить, такой человек или нет. Не нужно стесняться, нужно говорить открыто. Мне мужчины часто оказывали внимание, очень известные люди в России», - отметил он.

В российском шоу-бизнесе нет понятия «любовь», всех интересуют только деньги, заявил эстрадный певец и музыкант Авраам Руссо ранее в пресс-центре НСН.

