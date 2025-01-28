В школы вернут предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов РФ»
В российские школы вернут предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов РФ». Об этом заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Выступая на торжественном пленарном заседании XXХIII Международных Рождественских образовательных чтений в Государственном Кремлевском дворце, он отметил, что по его предложению была сформирована рабочая группа, которая в течение 2024 года взаимодействовала по данному вопросу с рядом госорганов.
«Результатом стали договоренности о возвращении предмета... в 5-х, 6-х и 7-х классах. Предмет будут преподавать учителя истории», - заключил глава РПЦ.
Возвращение в школы предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России» подтвердил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Он указал, что его снова начнут преподавать с 1 сентября 2026 года.
Ранее помощник президента РФ и председатель межведомственной комиссии по историческому просвещению Владимир Мединский заявил, что из школьной программы следует убрать предмет «Обществознание», так как в нынешнем виде он абсолютно бесполезен, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru