В школы вернут предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов РФ»

Выступая на торжественном пленарном заседании XXХIII Международных Рождественских образовательных чтений в Государственном Кремлевском дворце, он отметил, что по его предложению была сформирована рабочая группа, которая в течение 2024 года взаимодействовала по данному вопросу с рядом госорганов.

«Результатом стали договоренности о возвращении предмета... в 5-х, 6-х и 7-х классах. Предмет будут преподавать учителя истории», - заключил глава РПЦ.

Возвращение в школы предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России» подтвердил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Он указал, что его снова начнут преподавать с 1 сентября 2026 года.

Ранее помощник президента РФ и председатель межведомственной комиссии по историческому просвещению Владимир Мединский заявил, что из школьной программы следует убрать предмет «Обществознание», так как в нынешнем виде он абсолютно бесполезен, сообщает RT.