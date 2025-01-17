Депутат Аксененко предложил учитывать оценку по истории при поступлении в вуз

Как уточнил депутат, сегодня только 12% выпускников школ выбирают для себя ЕГЭ по истории. Поскольку большая часть школьников в выпускной год нацелена только на изучение предметов, которые выбраны для сдачи, можно говорить о том, что 88% молодежи плохо знают историю.

Среди прочего Аксененко предлагает установить минимальные проходные баллы по истории для поступления на отдельные направления подготовки, что также подчеркнет значимость предмета.

В апреле 2024 года сообщалось, что Минпросвещения РФ увеличило число часов на изучение истории в школах с 340 до 476. Изменения касаются программы для 5-8-х классах. С 1 сентября 2025 уроков истории у них будет три вместо двух, напоминает «Радиоточка НСН».

