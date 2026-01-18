В школы планируется вернуть оценку за поведение с 1 по 11 классы
С 1 сентября 2026 года во всех российских школах может быть введена система оценивания поведения учащихся с 1 по 11 классы, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минпросвещения РФ.
В настоящее время идёт апробация этой инициативы, в которой участвуют 89 школ из семи регионов. В рамках эксперимента учебные заведения тестируют одну из трёх предложенных моделей оценки. По его итогам будет выбрана единая система для внедрения по всей стране.
Целью нововведения является укрепление сознательной дисциплины школьников. Ключевыми критериями для оценки станут добросовестное отношение к учёбе, прилежание, а также активность в жизни школы и общественно полезном труде.
Оценки за поведение в школах помогут снова воспитывать в детях уважение к старшим и подготовить их к будущему, рассказала председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова в разговоре с НСН.
