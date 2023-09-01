В школы и детсады Херсонской области пошли более 20 тысяч детей

Более 20 тысяч детей пошли в школы и детские сады Херсонской области в первый день осени, что превышает прошлогодние показатели на 20-30 процента. Об этом в эфире «России 24» заявил зампред правительства региона Сергей Черевко.

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По его словам, в прошлом году детские учреждения посещали около 16 тысяч детей, сегодня эта цифра близится к 21 тысяче.

«Мы видим, что примерно на 22-23% количество детей, которые пошли в учебные заведения, увеличилось на такую значительную цифру», - сказал Черевко.

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ФОТО: РИА Новости
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