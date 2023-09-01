В школы и детсады Херсонской области пошли более 20 тысяч детей

По его словам, в прошлом году детские учреждения посещали около 16 тысяч детей, сегодня эта цифра близится к 21 тысяче.

«Мы видим, что примерно на 22-23% количество детей, которые пошли в учебные заведения, увеличилось на такую значительную цифру», - сказал Черевко.

Накануне заслуженный учитель России Любовь Павлюченкова в эфире НСН назвала лучшие подарки от школьников на 1 сентября.

