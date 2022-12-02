В школьных учебниках появится раздел про СВО

Кравцов уточнил, что эти новые единые программы уже им подписаны и сейчас направлены в Минюст.

Ранее глава Минпросвещения заявил, что курс НВП в школах будет вводится по решению педагогов и родителей, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

