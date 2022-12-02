В школьных учебниках появится раздел про СВО

В школьные учебники истории добавят раздел про специальную военную операцию (СВО) РФ на Украине. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. По его словам, эти разделы в новые программы по истории включены «в обязательном порядке есть».

Новый курс истории появится в школах РФ

Кравцов уточнил, что эти новые единые программы уже им подписаны и сейчас направлены в Минюст.

Ранее глава Минпросвещения заявил, что курс НВП в школах будет вводится по решению педагогов и родителей, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Данил Айкин
ТЕГИ:СпецоперацияИсторияШкола
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