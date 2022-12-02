В школьных учебниках появится раздел про СВО
В школьные учебники истории добавят раздел про специальную военную операцию (СВО) РФ на Украине. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. По его словам, эти разделы в новые программы по истории включены «в обязательном порядке есть».
Кравцов уточнил, что эти новые единые программы уже им подписаны и сейчас направлены в Минюст.
Ранее глава Минпросвещения заявил, что курс НВП в школах будет вводится по решению педагогов и родителей, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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