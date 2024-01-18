В школе в Санкт-Петербурге более 40 человек заразились кишечной инфекцией

В Санкт-Петербурге в школе № 260 Адмиралтейского района выявили 43 случая кишечной инфекции, сообщает «РЕН ТВ».

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Заболели учащиеся учебного заведения. Они лечатся амбулаторно. В школе проводится комплекс противоэпидемических мероприятий, а также организовано лабораторное обследование работников, контактных школьников и сотрудников организатора питания.

Также организованы отбор пищевой и готовой продукции и мероприятия по дезинфекции.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ЗдоровьеОтравления

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