В школе в Санкт-Петербурге более 40 человек заразились кишечной инфекцией

Заболели учащиеся учебного заведения. Они лечатся амбулаторно. В школе проводится комплекс противоэпидемических мероприятий, а также организовано лабораторное обследование работников, контактных школьников и сотрудников организатора питания.

Также организованы отбор пищевой и готовой продукции и мероприятия по дезинфекции.

Ранее около 200 человек отравились в кафе в Екатеринбурге

