Около 200 человек отравились в кафе в Екатеринбурге
Руководитель детского хореографического ансамбля «Клевер» Валерия Сотникова заявила, что после ужина в арт-кафе FEST 12 в Екатеринбурге отравились около 200 человек, сообщает РИА Новости.
В региональном управлении Роспотребнадзора указали, что инцидент произошёл в конце декабря 2023 года. При этом официально были подтверждены только девять случаев заболевания острой кишечной инфекцией - именно столько пострадавших обратились к врачам.
«Не девять, а больше... отравилось примерно 200 человек... Многие лечились самостоятельно», – указала Сотникова.
По её словам, в числе пострадавших как участники коллектива и их родители, так и педагоги.
Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал от подчинённых доклад о ходе расследовании уголовного дела, возбуждённого по факту отравления более 40 работников строительной организации на Камчатке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru