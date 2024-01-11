Около 200 человек отравились в кафе в Екатеринбурге

В региональном управлении Роспотребнадзора указали, что инцидент произошёл в конце декабря 2023 года. При этом официально были подтверждены только девять случаев заболевания острой кишечной инфекцией - именно столько пострадавших обратились к врачам.

«Не девять, а больше... отравилось примерно 200 человек... Многие лечились самостоятельно», – указала Сотникова.

По её словам, в числе пострадавших как участники коллектива и их родители, так и педагоги.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал от подчинённых доклад о ходе расследовании уголовного дела, возбуждённого по факту отравления более 40 работников строительной организации на Камчатке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».