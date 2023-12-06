На Камчатке отравились более 40 строителей аэропорта

На Камчатке более 40 рабочих, которые занимаются строительством нового терминала аэропорта города Елизово, госпитализированы из-за пищевого отравления, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

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Госпитализирован 41 человек. Отравившиеся питались в кафе на территории строящегося объекта.

Ранее в столовой музыкальной школы Уфы отравились 12 детей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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