На Камчатке отравились более 40 строителей аэропорта
6 декабря 202302:02
На Камчатке более 40 рабочих, которые занимаются строительством нового терминала аэропорта города Елизово, госпитализированы из-за пищевого отравления, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Госпитализирован 41 человек. Отравившиеся питались в кафе на территории строящегося объекта.
Ранее в столовой музыкальной школы Уфы отравились 12 детей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru