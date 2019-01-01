В школе Красногорска начали выдавать аттестаты по гороскопу
В одной из Красногорских школ Подмосковья начали выдавать аттестаты выпускникам, ориентируясь в порядке очерёдности на гороскоп. Об этом НСН сообщила мать одного из выпускников.
По её словам, об этом она узнала из общего родительского чата. В данный момент получать аттестаты будут раки — те ученики, кто родился с 22 июня по 22 июля. После документы получат львы, девы, весы и далее по гороскопу.
Ранее в эфире НСН заслуженный учитель России Евгений Ямбург рассказал, почему меньше российских детей стали стремиться после школы в вузы.
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