В школе Красногорска начали выдавать аттестаты по гороскопу

В одной из Красногорских школ Подмосковья начали выдавать аттестаты выпускникам, ориентируясь в порядке очерёдности на гороскоп. Об этом НСН сообщила мать одного из выпускников.

По её словам, об этом она узнала из общего родительского чата. В данный момент получать аттестаты будут раки — те ученики, кто родился с 22 июня по 22 июля. После документы получат львы, девы, весы и далее по гороскопу.

Ранее в эфире НСН заслуженный учитель России Евгений Ямбург рассказал, почему меньше российских детей стали стремиться после школы в вузы.

