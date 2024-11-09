В школах звонки заменят на мелодии российских композиторов

По заявлению ведомства, музыку вместо звонков будут менять каждый месяц, посвящая новые отрывки определенным памятным датам. Например, в ноябре в российских школах прозвучат отрывки из песен Александры Пахмутовой к 95-летию со дня рождения композитора. В частности, «Орлята учатся летать», «Надежда», «Хорошие девчата» и «Трус не играет в хоккей».

В декабре же российские школьники услышат отрывки из балетов Петра Чайковского. В январе-мае следующего года мелодии звонков посвятят историческим датам страны и темам занятий «Разговоры о важном».

Ранее музыкант и композитор Олег Влади, который пишет музыку для российских звезд первой величины, сказал «Радиоточке НСН», что в школах нужно изучать те музыкальные произведения, которые не потеряли свою актуальность сквозь года, многие советские композиции сегодня могут зазвучать остро и живо.

