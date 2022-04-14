В школах Воронежской и Калужской областей будут начинать неделю с поднятия флага РФ

С понедельника, 18 апреля, занятия в школах Воронежской области будут начинаться с поднятия флага РФ. Об этом заявил губернатор Александр Гусев.

По мнению главы региона, это действие должно «вложить в детей правильные смыслы о Родине, воспитать в них уважение к ценностям страны».

Поднимать российский флаг в школах начнут в новом учебном году

Накануне об аналогичном решении заявил и губернатор Калужской области Владислав Шапша, передает РБК. Флаг в школах этого региона также будут поднимать с новой недели каждый понедельник.

Помощник президента Владимир Мединский 24 марта выступил с инициативой привить традицию в российский школах поднятия государственного флага. В пример он привел США, где, по его словам, последние 150 лет каждый учебный день в школах начинается с «молитвы во славу Америки, ее символов и флага».

Идею Мединского накануне поддержал глава Минпросвещения Сергей Кравцов, а в Кремле назвали «личным мнением».

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ФОТО: flickr.com
ТЕГИ:ШколаФлаг России
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