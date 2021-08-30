Поднимать российский флаг в школах начнут в новом учебном году

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что во многих регионах страны уже существует традиция поднимать в школах государственный флаг, сообщает ТАСС.

По его словам, сами школьники стремятся участвовать в поднятия флага и с нового учебного года эту церемонию будут внедрять во всех российских школах.

«С нового учебного года мы будем распространять в школах практику поднятия государственного флага. Мы уверены, что это хорошая практика», - подчеркнул министр.

Ранее президент России Владимир Путин поддержал предложение воспитателя международного детского центра «Артек» Вячеслава Антипова о вводе в российских школах традицию поднимать государственный флаг, сообщает RT.

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ФОТО: flickr.com
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