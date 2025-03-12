В Раде предложили полностью запретить русский язык в школах

В Верховной раде Украины зарегистрирован законопроект, предполагающий полный запрет использования русского языка в школах — не только на уроках, но и в неучебное время, включая перемены. Об этом сообщил депутат Максим Бужанский.

По его словам, инициатива повторяет ранее предложенные ограничения и, как и прежде, направлена против русского языка, несмотря на формальное указание на обязательное использование исключительно украинского в учебных заведениях.

В Раду внесли проект, исключающий русский из подлежащих защите языков

Бужанский также заявил, что соавтором документа выступила депутат Наталья Пипа, а к подготовке проекта был привлечен первый вице-спикер парламента Александр Корниенко.

Подобные инициативы уже выносились на рассмотрение Рады. В частности, в сентябре прошлого года Пипа внесла аналогичный законопроект. Как отмечали украинские СМИ, он не затрагивал языки других национальных меньшинств, а фактически касался только русского, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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