В Раде предложили полностью запретить русский язык в школах

В Верховной раде Украины зарегистрирован законопроект, предполагающий полный запрет использования русского языка в школах — не только на уроках, но и в неучебное время, включая перемены. Об этом сообщил депутат Максим Бужанский.

По его словам, инициатива повторяет ранее предложенные ограничения и, как и прежде, направлена против русского языка, несмотря на формальное указание на обязательное использование исключительно украинского в учебных заведениях.