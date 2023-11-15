В школах России могут ввести обязательный предмет семьеведение
Обязательный предмет семьеведение могут ввести в школах России в рамках школьной программы. Об этом заявила председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина, передает РИА Новости.
«Уверены, что со следующего года мы убедим министерство просвещения в качестве самостоятельного предмета сделать семьеведение», — указала парламентарий.
По словам Останиной, семьеведение будут преподавать по единому учебнику, который подготовят к 2024 году. Депутат указала, что курс уже ввели в школьную программу в 40 регионах. По мнению Останиной, необходимо со школьных лет говорить о важности сохранения семьи и готовить молодежь к семейной жизни.
Ранее Нина Останина предложила выделять социальное жилье российским молодым семьям, это увеличит рождаемость в стране, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru