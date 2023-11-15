В школах России могут ввести обязательный предмет семьеведение

«Уверены, что со следующего года мы убедим министерство просвещения в качестве самостоятельного предмета сделать семьеведение», — указала парламентарий.

По словам Останиной, семьеведение будут преподавать по единому учебнику, который подготовят к 2024 году. Депутат указала, что курс уже ввели в школьную программу в 40 регионах. По мнению Останиной, необходимо со школьных лет говорить о важности сохранения семьи и готовить молодежь к семейной жизни.

Ранее Нина Останина предложила выделять социальное жилье российским молодым семьям, это увеличит рождаемость в стране, пишет Ura.ru.

