В школах России могут ввести обязательный предмет семьеведение

Обязательный предмет семьеведение могут ввести в школах России в рамках школьной программы. Об этом заявила председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина, передает РИА Новости.

В российских школах создадут специальные комиссии для защиты учителей

«Уверены, что со следующего года мы убедим министерство просвещения в качестве самостоятельного предмета сделать семьеведение», — указала парламентарий.

По словам Останиной, семьеведение будут преподавать по единому учебнику, который подготовят к 2024 году. Депутат указала, что курс уже ввели в школьную программу в 40 регионах. По мнению Останиной, необходимо со школьных лет говорить о важности сохранения семьи и готовить молодежь к семейной жизни.

Ранее Нина Останина предложила выделять социальное жилье российским молодым семьям, это увеличит рождаемость в стране, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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