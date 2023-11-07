В российских школах создадут специальные комиссии для защиты учителей

Ранее в Госдуму внесли законопроект, который предусматривает в том числе право педагогов на «уважение человеческого достоинства» и защиту от «всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности».

Говоря о том, как Минпросвещения будет контролировать соблюдение прав учителей, Кравцов подчеркнул, что в школах появятся специальные комиссии. При необходимости в них напрямую смогут обратиться родители, пишет RT.

«Это тоже очень важно, чтобы было объективное рассмотрение в том числе этих вопросов, которые возникают», — указал министр.

По словам Кравцова, законопроект направят в регионы, ко второму чтению в него могут внести дополнительные поправки.

