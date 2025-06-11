В школах России могут повысить возраст предоставления бесплатного питания
Правительство РФ намерено обсудить вопрос постепенного повышения возраста предоставления бесплатного горячего питания в школах. Об этом заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.
В ходе правительственного часа в Госдуме он указал, что благодаря сбалансированному организованному питанию у детей вырабатываются «правильные привычки».
«И чем дольше это будет в школе, тем это будет правильнее, будет залогом их будущего здоровья», - заключил Чернышенко.
Ранее заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова заявила, что родители московских школьников теперь могут выбирать горячее питание для детей в мобильном приложении «Дневник МЭШ», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru