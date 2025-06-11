В школах России могут повысить возраст предоставления бесплатного питания

В ходе правительственного часа в Госдуме он указал, что благодаря сбалансированному организованному питанию у детей вырабатываются «правильные привычки».

«И чем дольше это будет в школе, тем это будет правильнее, будет залогом их будущего здоровья», - заключил Чернышенко.

Ранее заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова заявила, что родители московских школьников теперь могут выбирать горячее питание для детей в мобильном приложении «Дневник МЭШ», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

