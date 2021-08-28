В школах России 1 сентября усилят противоэпидемиологические меры
В школах России 1 сентября усилят противоэпидемиологические меры. Это будет сделано для того, чтобы обеспечить здоровье учеников и учителей.
Как сообщил министр просвещения Сергей Кравцов, только соблюдение таких мер позволит продолжить учебный год в очном режиме. При этом глава ведомства заверил, что планов по переводу учащихся на дистанционный формат обучения нет.
«Первое сентября, День знаний, он пройдёт очно, в традиционном формате, все школы готовы сегодня к приёму 17 млн школьников», — заявил министр, выступая на общероссийском родительском собрании.
Кравцов также добавил, что каждый регион принимает собственные решения по формату обучения. В то же время, глава Минпросвещения заявил, что нет никаких планов по переводу учебы в дистанционный формат. По его словам, учителя никто не заменит.
В ближайшие дни станет известно, что школа готовит для детей, родителей и учителей.
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