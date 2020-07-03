В школах решили ввести «индекс несъедаемости»

В российских школах введут «индекс несъедаемости». Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она пояснила, что с помощью него можно будет контролировать расходование государственных средств на обеспечение детей в начальных школах горячим питанием.

По словам Поповой, важно организовать школьное питание так, чтобы государство не тратило деньги напрасно, а питание можно было разнообразить, передает «Российская газета».

Диетолог перечислила продукты, провоцирующие старение

В российским правительстве создан специальный штаб по организации детского питания в учебных заведениях. В каждом регионе будут учитываться особенности и потребности детей.

В младших классах российских школ должно быть организовано бесплатное питание. С такой инициативой выступил в ходе послания Совету федерации президент Владимир Путин в январе.

Доктор медицинских наук, диетолог Алексей Ковальков в беседе с НСН рассказал, какая диета замедляет старение. По его словам, необходима низкокалорийная пища.

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ФОТО: pixabay.com
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