В школах решили ввести «индекс несъедаемости»

В российских школах введут «индекс несъедаемости». Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она пояснила, что с помощью него можно будет контролировать расходование государственных средств на обеспечение детей в начальных школах горячим питанием.

По словам Поповой, важно организовать школьное питание так, чтобы государство не тратило деньги напрасно, а питание можно было разнообразить, передает «Российская газета».