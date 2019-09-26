В школах Новосибирска отменили «звонок для учителя»

Прокуратура Маслянинского района Новосибирска отменила рад локальных актов местных школ. В их числе и правило внутреннего распорядка, по которому «звонок дается только для учителя» и ученики имеют право покинуть класс только когда их отпустит педагог, сообщает РИА Новости.

В надзорном ведомстве посчитали такие нормы «нарушающими права и законные интересы несовершеннолетних на отдых между уроками», пишут «Известия».

Согласно санитарным правилам, длительность урока не может превышать 45 минут, в первом классе — 40, отмечает РЕН ТВ.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов объяснил в эфире НСН, почему он выступает категорически против уроков полового просвещения, которые были введены в программу ряда школ.

