В школах Новосибирска отменили «звонок для учителя»
Прокуратура Маслянинского района Новосибирска отменила рад локальных актов местных школ. В их числе и правило внутреннего распорядка, по которому «звонок дается только для учителя» и ученики имеют право покинуть класс только когда их отпустит педагог, сообщает РИА Новости.
В надзорном ведомстве посчитали такие нормы «нарушающими права и законные интересы несовершеннолетних на отдых между уроками», пишут «Известия».
Согласно санитарным правилам, длительность урока не может превышать 45 минут, в первом классе — 40, отмечает РЕН ТВ.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов объяснил в эфире НСН, почему он выступает категорически против уроков полового просвещения, которые были введены в программу ряда школ.
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