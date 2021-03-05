В школах до конца года будет ограничен доступ к негативному контенту в интернете

По словам Кравцова, дети получают слишком много "негативной информации", которая может быть использована "в недобросовестных целях". Такое поведение министр назвал "категорически недопустимым".

Кравцов отметил, что скорость подключения в городских школах составит минимум 100 мегабит в секунду, сельские школы должны получить интернет со скоростью 50 мегабит в секунду.

Ранее президент Владимир Путин на заседании коллегии МВД заявил о необходимости верифицировать контент в интернете, к которому имеют доступ дети. Президент также предложил выявлять тех, втягивает несовершеннолетних в "противоправные действия".

