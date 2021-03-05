В школах до конца года будет ограничен доступ к негативному контенту в интернете
Министр просвещения Сергей Кравцов в эфире телеканала"Россия 24" заявил, что российские школы будут подключены к Wi-Fi сети с ограниченным доступом к контенту до конца года. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Кравцова, дети получают слишком много "негативной информации", которая может быть использована "в недобросовестных целях". Такое поведение министр назвал "категорически недопустимым".
Кравцов отметил, что скорость подключения в городских школах составит минимум 100 мегабит в секунду, сельские школы должны получить интернет со скоростью 50 мегабит в секунду.
Ранее президент Владимир Путин на заседании коллегии МВД заявил о необходимости верифицировать контент в интернете, к которому имеют доступ дети. Президент также предложил выявлять тех, втягивает несовершеннолетних в "противоправные действия".
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