В школах до конца года будет ограничен доступ к негативному контенту в интернете

Министр просвещения Сергей Кравцов в эфире телеканала"Россия 24" заявил, что российские школы будут подключены к Wi-Fi сети с ограниченным доступом к контенту до конца года. Об этом сообщает РИА Новости.

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По словам Кравцова, дети получают слишком много "негативной информации", которая может быть использована "в недобросовестных целях". Такое поведение министр назвал "категорически недопустимым".

Кравцов отметил, что скорость подключения в городских школах составит минимум 100 мегабит в секунду, сельские школы должны получить интернет со скоростью 50 мегабит в секунду.

Ранее президент Владимир Путин на заседании коллегии МВД заявил о необходимости верифицировать контент в интернете, к которому имеют доступ дети. Президент также предложил выявлять тех, втягивает несовершеннолетних в "противоправные действия".

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
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