Рособрнадзор не собирается упрощать задания ЕГЭ и переносить его сроки
В Рособрнадзоре не намерены менять или упрощать задания Единого госэкзамена (ЕГЭ) в текущем году, поскольку считают это нецелесообразным. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил начальник управления Рособрнадзора Игорь Круглинский.
Также он добавил, что у Рособрнадзора нет планов по переносу экзамена на более поздний срок из-за эпидситуации, связанной с COVID-19. Оба экзамена, которые предстоит сдавать выпускникам 11-х классов, ЕГЭ и Государственный выпускной экзамен (ГВЭ), «пройдут по тому проекту расписания, которое уже есть».
Между тем, в Госдуме предложили отменить Всероссийские проверочные работы (ВПР) – их с марта по май должны писать школьники 4, 5, 6 и 11-го классов. С инициативой выступила депутат Елена Строкова. Соответствующее письмо уже направлено на имя вице-премьера Татьяны Голиковой.
Парламентарий отмечает, что этот вид проверки знаний стал механическим тестированием и не может в полной мере оценить знания учащихся. Кроме того, из-за него возрастает нагрузка и на учителей. Строкова обратила внимание, что отмену ВПР поддерживают несколько тысяч преподавателей, сообщает RT.
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