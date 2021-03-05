Рособрнадзор не собирается упрощать задания ЕГЭ и переносить его сроки

В Рособрнадзоре не намерены менять или упрощать задания Единого госэкзамена (ЕГЭ) в текущем году, поскольку считают это нецелесообразным. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил начальник управления Рособрнадзора Игорь Круглинский.

Также он добавил, что у Рособрнадзора нет планов по переносу экзамена на более поздний срок из-за эпидситуации, связанной с COVID-19. Оба экзамена, которые предстоит сдавать выпускникам 11-х классов, ЕГЭ и Государственный выпускной экзамен (ГВЭ), «пройдут по тому проекту расписания, которое уже есть».