В школах, детсадах и лагерях Дагестана после терактов усилили меры безопасности

В школах, детсадах и лагерях Дагестана после терактов усилили меры безопасности, сообщает минобрнауки республики.

До этого СМИ сообщили о возгорании в лицее №52 в Махачкале. В министерстве эту информацию не подтвердили, добавив, что во всех образовательных учреждениях сегодня предприняты дополнительные меры для обеспечения безопасности.

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В воскресенье в Дагестане вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу, пост ДПС. В регионе был введен режим КТО. В ходе терактов погибли более 15 сотрудников полиции и несколько гражданских лиц. По данным НАК, силовики нейтрализовали пять боевиков, при этом глава Дагестана Сергей Меликов заявил о ликвидации шести злоумышленников.

Утром 24 июня контртеррористическая операция в Махачкале и Дербенте завершена, объявленный накануне режим КТО отменен, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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