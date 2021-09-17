В шести субъектах РФ явка на выборах превысила 30 процентов
17 сентября 202115:34
Заместитель председателя ЦИК Николай Булаев заявил, что активность на выборах большая, сообщает РИА Новости.
По его словам, в шести регионах России, где доступно электронное дистанционное голосование (ДЭГ), проголосовали уже более 30% от записавшихся.
«Я думаю, что к вечеру голосование будет на 75-80 процентов по ДЭГ», - предположил Булаев.
Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что электронное голосование - это будущее человечества.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru