В шести субъектах РФ явка на выборах превысила 30 процентов

Заместитель председателя ЦИК Николай Булаев заявил, что активность на выборах большая, сообщает РИА Новости.

По его словам, в шести регионах России, где доступно электронное дистанционное голосование (ДЭГ), проголосовали уже более 30% от записавшихся.

«Я думаю, что к вечеру голосование будет на 75-80 процентов по ДЭГ», - предположил Булаев.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что электронное голосование - это будущее человечества.

