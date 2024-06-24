В Шереметьево усилили меры безопасности после теракта в Дагестане
В московском аэропорту Шереметьево усилили меры безопасности после теракта в Дагестане, сообщает ТАСС.
Уточняется, что у туристов тщательно проверяют документы, а очереди в гавани могут занимать до полутора часов. Всех посетителей при прохождении досмотров просят снимать даже открытую обувь.
Также сообщается об усиленном досмотре при входе в аэропорт, внутри здания дежурят полицейские и кинологи с собаками.
В воскресенье в Дагестане вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу, пост ДПС. В регионе был введен режим КТО. В ходе терактов погибли более 15 сотрудников полиции и несколько гражданских лиц. По данным НАК, силовики нейтрализовали пять боевиков, при этом глава Дагестана Сергей Меликов заявил о ликвидации шести злоумышленников.
Утром 24 июня контртеррористическая операция в Махачкале и Дербенте завершена, объявленный накануне режим КТО отменен, передает «Радиоточка НСН».
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