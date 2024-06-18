В «Шереметьево» усилили контроль за консервами на фоне массового отравления
Аэропорт «Шереметьево» усилил контроль за всей консервированной продукцией после сообщений о массовом отравлении. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой представителя аэропорта.
Отмечается, что изготовители «Локалкитчен» и «Гастропорт» не являются поставщиками продукции для бизнес-залов аэропорта. Других подробностей не приводится.
Ранее московский главк СК РФ сообщил, что в столице возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья после того, как люди массово попали в больницы с ботулизмом. Позже в Роспотребнадзоре сообщили, что ведомство после случаев отравления приостановило оборот продукции «Салат лобио» изготовителя «Локалкитчен» и «Салат с тунцом, фасолью и яблоком» изготовителя «Гастропорт».
Ботулизм - серьезное инфекционное заболевание, которое связано с бактериальной палочкой, производящей один из самых сильных токсинов на планете Земля, заявлял НСН директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru