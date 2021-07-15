В Шереметьево затопило взлетные полосы
В Шереметьево затопило взлетные полосы
В аэропорту Шереметьево из-за сильного ливня в Московском регионе затопило взлетно-посадочных полос, сообщило РИА Новости со ссылкой на представители экстренных служб.
Также кадры затопленных взлетных полос в своем Twitter разместило издание РБК. На снимке видно, что авиатехника стоит в огромных лужах. При этом пока взлет и посадка самолетов происходят в штатном режиме, по информации РИА Новости.
Так выглядит летное поле аэропорта Шереметьево после мощного ливня, прошедшего в Москве. pic.twitter.com/vgx4d0uG0x— РБК (@ru_rbc) July 15, 2021
15 июля в Москве и Московской области начался сильный дождь. По информации МЧС, порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду. Непогода сохранится до полуночи.
Ранее исполнительный директор «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» оценила готовность ливневой канализации в городе к возможным затоплениям.
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