В Шереметьево затопило взлетные полосы

15 июля в Москве и Московской области начался сильный дождь. По информации МЧС, порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду. Непогода сохранится до полуночи.

Ранее исполнительный директор «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» оценила готовность ливневой канализации в городе к возможным затоплениям.



