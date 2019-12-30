В Шереметьеве откроется 14 курилок

В московском аэропорту «Шереметьево» откроют 14 курилок в начале 2020 года Об этом АГН «Москва» сообщили в пресс-службе авиагавань. Там отметили, что все комнаты для курения будут изолированы от других помещений, связанных с обслуживанием пассажиров. Стены у них будут непрозрачными, также их оборудуют мощной вентиляцией.

Для курильщиков разместят информацию о вреде данной привычки и возможностях реабилитации. В аэропорту отметили, что, несмотря на принятый закон о возвращении курилок в воздушные гавани, приоритетом «Шереметьево» является забота о здоровье граждан.

Пассажиры смогут пользоваться курительными комнатами бесплатно.

Президент «Клуба путешествий» Михаил Кожухов в эфире НСН поприветствовал возвраение курилок в аэропорты. Он назвал из запрет ошибкой.







