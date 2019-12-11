Кожухов о возврате курилок в аэропорты: Здравый смысл победил
Президент «Клуба путешествий» Михаил Кожухов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Российские боксеры не хотят выступать в Токио под нейтральным флагом
Боксеры российской сборной заявили, что не поедут на Олимпийские игры в Токио под нейтральным флагом. По словам генерального секретаря Федерации бокса России Умара Кремлева, российские боксеры намерены добиваться права выступать под национальным флагом в судебном порядке.
Михаил Кожухов: «На месте судей я бы не связывался. Сдался бы без боя», – подчеркнул в интервью НСН Михаил Кожухов.
Большинство россиян не устраивает их зарплата
Более трети опрошенных Общественной палатой граждан страны считают, что размер справедливой минимальной оплаты труда должен превышать 50 тысяч рублей. Также более половины участников опроса ответили, что периодически испытывают чувство социальной несправедливости.
Михаил Кожухов: «Не лишним было бы послушать граждан, что они думаю по поводу собственных пенсий. А заодно и зарплат, только не своих, а депутат Госдумы и руководителей госкорпораций. И какое чувство испытают граждане, когда узнают об их размерах», – рассказал он НСН.
Краснодар признали самым комфортным городом России
Самым комфортным для проживания городом России стал Краснодар. К такому выводу пришли в институте территориального развития «Урбаника». Далее следуют Сургут, Санкт-Петербург, Тюмень и Калуга. Москва заняла в рейтинге только 52-е место.
Михаил Кожухов: «Подождите, дайте время. Москва и Тюмень теперь в некотором роде сводные сестры. Тюмень-то мы точно догоним с таким мэром, может быть, даже перегоним», – комментирует он в беседе НСН.
Каждая восьмая семья в мегаполисах живет за счет жены
Бюджет 13% российских семей, проживающих в крупных городах, формируется в основном или полностью за счет доходов жены.
Михаил Кожухов: «Тревожная новость. Когда процентное соотношение изменится, придется переписывать Библию. Тогда известная заповедь будет звучать так: «да убоится муж жены своей». Уж надеюсь, что жить в эту пору прекрасную не придется ни мне, ни тебе», – заявил он в разговоре с НСН.
Госдума предлагает вернуть курилки в здания аэропортов
Профильный комитет Совфеда по социальной политике изменил позицию по возврату курилок в аэропорты. Его председатель Валерий Рязанский поддержал законопроект, который позволяет оборудовать изолированные помещения для курения, хотя ранее выступал против.
Михаил Кожухов: «Ошибаться свойственно человеку. Эту часть латинской пословицы обычно все помнят. Не многие знают, что у нее есть продолжение. Глупо упорствовать в ошибках. Стало быть, здравый смысл на этот раз восторжествовал», – сказал он НСН.
Полицейским из Калининграда в шутку приказали вырезать снежинки
Калининградские полицейские пошутили над коллегами из соседнего отдела полиции, прислав им поддельный приказ с требованием начальства вырезать снежинки. Ложный приказ был выполнен.
Михаил Кожухов: «Это лучшее на сегодня — улыбайтесь друзья! Все глупости в мире делаются с серьезными лицами», – подытожил в интервью НСН Михаил Кожухов.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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