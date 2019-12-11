Кожухов о возврате курилок в аэропорты: Здравый смысл победил

Михаил Кожухов : «Это лучшее на сегодня — улыбайтесь друзья! Все глупости в мире делаются с серьезными лицами», – подытожил в интервью НСН Михаил Кожухов.

Михаил Кожухов : «Ошибаться свойственно человеку. Эту часть латинской пословицы обычно все помнят. Не многие знают, что у нее есть продолжение. Глупо упорствовать в ошибках. Стало быть, здравый смысл на этот раз восторжествовал», – сказал он НСН .

Профильный комитет Совфеда по социальной политике изменил позицию по возврату курилок в аэропорты. Его председатель Валерий Рязанский поддержал законопроект, который позволяет оборудовать изолированные помещения для курения, хотя ранее выступал против.

Михаил Кожухов : «Тревожная новость. Когда процентное соотношение изменится, придется переписывать Библию. Тогда известная заповедь будет звучать так: «да убоится муж жены своей». Уж надеюсь, что жить в эту пору прекрасную не придется ни мне, ни тебе», – заявил он в разговоре с НСН .

Михаил Кожухов : «Подождите, дайте время. Москва и Тюмень теперь в некотором роде сводные сестры. Тюмень-то мы точно догоним с таким мэром, может быть, даже перегоним», – комментирует он в беседе НСН .

Самым комфортным для проживания городом России стал Краснодар. К такому выводу пришли в институте территориального развития «Урбаника». Далее следуют Сургут, Санкт-Петербург, Тюмень и Калуга. Москва заняла в рейтинге только 52-е место.

Михаил Кожухов : «Не лишним было бы послушать граждан, что они думаю по поводу собственных пенсий. А заодно и зарплат, только не своих, а депутат Госдумы и руководителей госкорпораций. И какое чувство испытают граждане, когда узнают об их размерах», – рассказал он НСН .

Более трети опрошенных Общественной палатой граждан страны считают, что размер справедливой минимальной оплаты труда должен превышать 50 тысяч рублей. Также более половины участников опроса ответили, что периодически испытывают чувство социальной несправедливости.

Михаил Кожухов : «На месте судей я бы не связывался. Сдался бы без боя», – подчеркнул в интервью НСН Михаил Кожухов.

Боксеры российской сборной заявили, что не поедут на Олимпийские игры в Токио под нейтральным флагом. По словам генерального секретаря Федерации бокса России Умара Кремлева, российские боксеры намерены добиваться права выступать под национальным флагом в судебном порядке.

О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.