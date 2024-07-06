В Шереметьеве из-за непогоды перенесены или отменены более 30 вылетов
Московская межрегиональная транспортная прокуратура взяла на контроль информацию о массовой задержке рейсов в аэропорту Шереметьево.
Сейчас в залах ожидания, на стойках регистрации и в кассах — огромные очереди. Люди спят на лавках, в кафе, прямо на чемоданах. В воздушной гавани заявили о корректировке графика рейсов.
Согласно данным сервиса FlightStats, утром были отложены вылеты более ста рейсов, а на прилет — свыше 150.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявлял, что температура воздуха в Москве в июне 2024 года была на 2,5 градуса выше климатической нормы, напоминает «Радиоточка НСН».
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