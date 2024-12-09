В Сферуме зарегистрировались почти все российские школы и педагоги
Примерно 80 тысяч образовательных организаций в РФ подкючились к сервису для организации коммуникаций по учебным вопросам Сферум в VK Мессенджере. Об этом сообщает пресс-служба VK.
В сообщении говорится, что в сервисе зарегистрированы почти 100% российских школ, техникумов и колледжей, а число пользователей превысило 30 млн. Это, в том числе, около 20 млн учащихся и 2,1 млн педагогов, а также 8 млн родителей.
Отмечается, что одним из самых востребованных инструментов Сферума стли групповые звонки для проведения онлайн-уроков и родительских собраний. Также Сферум интегрирован с электронными журналами и дневниками уже в 85 регионах страны.
«За три года работы Сферум стал основным инструментом для регулярного общения по учебным вопросам... Он дополняет традиционный учебный процесс и помогает общаться онлайн в максимально удобном формате», – заявил руководитель Сферума Рустам Хайбуллов.
Ранее в Екатеринбурге учителям запретили использовать WhatsApp и Telegram для работы, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru