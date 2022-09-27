В СФ заявили, что от военкоматов зависит состояние общества в целом

Для того, чтобы частичная мобилизация в России состоялась на должном уровне, необходимо обеспечить все военкоматы постановлением кабмина РФ с конкретизацией всех категорий призываемых граждан, сообщает РИА Новости со ссылкой на сенатора от Крыма Ольгу Ковитиди.

Опубликован список специальностей, которым положена отсрочка

По ее словам, такой документ должен быть принят в ближайшее время. Отмечается, что от того, насколько строго военкоматы соблюдают правила частичной мобилизации, зависит морально-психологическая обстановка в семьях, а значит, и состояние общества в целом.

Ковитиди напомнила о случаях, когда призывались граждане, не подлежащие мобилизации, в частности, ранее не служившие, не имеющие никакого боевого опыта и нужных учётных военных специальностей, многодетные отцы, а также не подходящие по здоровью и возрасту.

Сенатор отметила, что необходимо разобраться в истоках проблемы, а военкоматы должны рассматривать вопрос каждого призывника отдельно.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что никаких законопроектов о дополнительной ответственности за уклонение от призыва, а также увеличения сроков по действующим статьям УК рассматривать не планируется - их «не было и нет», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: flickr.com // Щербинский ВестникЪ
ТЕГИ:СпецоперацияАрмияПризывМобилизацияВоенкоматы
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