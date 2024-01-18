В Курганской области 30 школ закрыли на карантин из-за ОРВИ
Карантин из-за роста заболеваемости ОРВИ ввели в 30 школах и восьми детских садах Курганской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный департамент науки и образования.
«Из-за роста заболеваемости ОРВИ среди учащихся частично закрыты 26 школ и 6 садиков. Полностью закрыты четыре школы и два садика», — указали в ведомстве.
По данным Роспотребнадзора Курганской области, 8-14 января был зафиксирован прирост заболеваемости гриппом и ОРВИ, всего зарегистрировали 5 995 случаев инфекции. В регионе доминирует вирус гриппа А (H3N2), а кроме того, выделены в том числе риновирусы, РС-вирусы, аденовирусы.
Между тем глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что волна заболеваемости гриппом А в России должна пойти на спад через три недели, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru