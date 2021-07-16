В Севастополе запретили заселяться в отели по ПЦР-тестам
16 июля 202111:49
Власти Севастополя запретили гражданам заселяться в отели по ПЦР-тестам, сообщило РИА Новости со ссылкой на местные власти.
Теперь при заселении в отель требуется справка о наличии антител либо QR-код о прохождении вакцинации от коронавируса. Заселиться по ПЦР-тесту не получится.
Ранее подобные меры были приняты в Краснодарском крае. Это вызвало резкий обвал спроса на курорты Кубани.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru