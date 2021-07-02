В Севастополе ввели режим повышенной готовности из-за COVID-19

Режим повышенной готовности вводят в Севастополе до конца июля. Соответствующий указ подписал губернатор города Михаил Развожаев, сообщает пресс-служба городского правительства

В частности, до 31 июля будут приостановлены досуговые мероприятия в развлекательных центрах и подобных досуговых заведениях.

Кроме того, до августа запретят курить кальяны в ресторанах, кафе и барах, а также доставлять кальяны на дом.

Также в Севастополе запретят проводить торжественную регистрацию заключения брака с участием более 15 человек.

В последние несколько дней в Севастополе отмечается устойчивый рост случаев заражения коронавирусом, а в пятницу были зафиксированы рекордные 119 случаев заболевания, пишет «Свободная пресса».

